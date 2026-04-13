El Gobierno adelantará subsidios a AETAT por la suba del gasoil y exige que no haya paros Tras una reunión clave con los empresarios, el ministro de Economía, Daniel Abad, confirmó que la Provincia anticipará el pago de fondos para que las empresas puedan hacer frente al aumento del combustible. El gobernador Osvaldo Jaldo fue categórico: el servicio no debe interrumpirse.

La crisis del transporte público de pasajeros en Tucumán sumó un capítulo de alivio institucional, aunque el escenario de fondo sigue siendo complejo. Este lunes, el Ejecutivo provincial encabezó una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno para anunciar los detalles del acuerdo alcanzado con AETAT, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

El ministro de Economía, Daniel Abad, fue el encargado de tomar la palabra y explicar los alcances de la reunión, a la que calificó como positiva, asegurando que los empresarios se retiraron “satisfechos”.

El impacto del gasoil: un aumento del 43%

Durante la conferencia, Abad detalló que la principal preocupación expuesta por AETAT es el fuerte incremento en el precio del gasoil, impulsado como “consecuencia de la guerra” y el contexto internacional.

“El gasoil pasó de costar 1.700 pesos en febrero a 2.000 y pico en estos momentos. Es un aumento de casi el 43% y es uno de los costos principales que tiene el transporte, tanto público de pasajeros como de cargas”, explicó el funcionario.

MIRA TAMBIÉN Incorporaron una nueva herramienta para la detección de baches en San Miguel de Tucumán

La solución oficial: adelanto de subsidios

Para evitar que este desfasaje económico se traslade a los usuarios o derive en una paralización de los colectivos, la Provincia decidió intervenir financieramente. Abad confirmó que se acordó un “adelantamiento de parte del subsidio que ellos reciben” para que las empresas puedan afrontar de manera inmediata este mayor costo operativo.

El ministro aclaró que se seguirá conversando para buscar soluciones de fondo, pero destacó el esfuerzo de la gestión local al compararlo con el resto del país: “Todo el país está en la misma situación. Un ejemplo es CABA, que hoy están parando los colectivos y han reducido la frecuencia”.

El pedido de Jaldo: prioridad a los usuarios

Al margen del acuerdo económico, el mensaje del Gobierno fue muy claro respecto a las obligaciones de las empresas. El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Abad exigieron expresamente que no se resienta el transporte público.

MIRA TAMBIÉN Tucumán: aseguran la atención sanitaria a jubilados ante las dificultades de PAMI

“Le hemos pedido que en ningún momento se pueda resentir el transporte público porque, como decía el Gobernador, depende muchísima gente y muchísimos servicios que son esenciales”, concluyó Abad, dejando en claro que la prioridad absoluta es proteger a los trabajadores, estudiantes y ciudadanos de a pie que necesitan movilizarse a diario.