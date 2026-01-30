Tucumán bajo alerta: viernes de tormentas, humedad y visibilidad reducida El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de semana complicado. La humedad supera el 80% y se esperan fenómenos intensos para la tarde, con una máxima de 30 grados.

Este viernes 30 de enero, la ciudad de San Miguel de Tucumán amanece con un panorama climático adverso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por la inestabilidad constante, las altas temperaturas y las precipitaciones, que se intensificarán con el correr de las horas.

La mañana comenzó con el desarrollo de tormentas y una temperatura que ronda los 26 grados. El ambiente se siente pesado debido a una humedad del 82 por ciento, agravada por la casi nula circulación de aire: los vientos del sudoeste soplan apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora. El organismo oficial emitió una advertencia para los conductores, ya que la visibilidad es mala debido a las condiciones meteorológicas.

Tarde complicada

La situación no mejorará después del mediodía. El parte prevé tormentas fuertes para la tarde, momento en el que se alcanzará la temperatura máxima de 30 grados. Los vientos rotarán levemente al sector este, aumentando su velocidad a un rango de 7 a 12 km/h.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 25 grados, pero la inestabilidad persistirá. Se mantienen las probabilidades de lluvia (entre el 10 y el 40 por ciento) con vientos que volverán a soplar desde el sudoeste. Se recomienda salir con paraguas y evitar zonas anegables en los momentos de mayor intensidad de la lluvia.