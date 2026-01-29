Entes reguladores de Tucumán, Salta y Jujuy denuncian a TRANSNOA ante el ENRE Luego de cortes en el servicio de energía eléctrica en el norte argentino, que afectaron a un gran número de usuarios, las principales autoridades de los entes reguladores de las provincia del NOA afectadas, elevaron un reclamo formal al Interventor del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), Dr. Néstor Lamboglia.

Carlos Saravia, Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta (ENRESP); Mario Pizarro, Secretario de Energía de la Provincia de Jujuy; Leopoldo Montaño, Vocal 7º de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones de la Provincia de Jujuy y, José R. Ascárate, Interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), son los que firman esta petición ante el ENRE.

¿Cómo y dónde sucedieron los cortes?

Salta

Según los reportes presentados por CAMMESA, las interrupciones del servicio se registraron entre 22/01/26 y 23/01/26, afectando a 90.000 usuarios de Orán, San Martín y Rivadavia. Las fallas fueron identificadas en el sistema de transporte de alta tensión, operado por la empresa TRANSNOA S.A., por una supuesta avería en un interruptor de línea en la Estación Libertador.

Las estaciones transformadoras que salieron de servicio fueron: Libertador, Caimancito, Pichanal, Senda Hachada, Tartagal, Tabacal, Orán y Dragones, con más de cinco horas de corte en el servicio.

Cabe destacar, que la inestabilidad en las líneas en el norte, motivó a solicitar formalmente el despacho de generación desde Bolívia.

Jujuy

Cortes vinculados a deficiencias estructurales en el sistema de transporte de alta tensión de 132 kilovoltios, afectaron a la provincia, particularmente en el tramo San Pedro—Ledesma, dejando a más de 750.000 usuarios sin suministro eléctrico, en las localidades de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito.

Tucumán

Caída de cables de línea de alta tensión entre Concepción y Aguilares sacó de servicio la ET Aguilares, con un saldo de 60.000 usuarios sin luz eléctrica por más de 4 horas. La respuesta de la guardia de Transnoa llegó cuando habían pasado más de 2 horas, lo que hace muy notorio la falta de cuadrillas como de equipamiento para dar respuesta inmediata.

Las acciones que se reclaman

Las autoridades de los entes reguladores requieren la asignación de mayores recursos de la concesionaria regulada por el ENRE, que muestra deficiencias graves en el cumplimiento de sus obligaciones, ocasionando perjuicios que los usuarios del NOA deben soportar. Señalamos también que, en distintas oportunidades, se puso en conocimiento de la situación de estado de abandono, falta de mantenimiento y de la necesidad de la renovación de las instalaciones y equipamientos de maniobra y protecciones operadas por TRANSNOA. Por ello, solicitamos lo siguiente:

a) Los recursos afectados a los trabajos de reposición del servicio.

b) Los tiempos en el que la Transportista llega al lugar de la falla e inicia los trabajos de restablecimiento del servicio.

c) Se solicita que la transportadora exponga las medidas correctivas y los planes de inversión necesarios para evitar la recurrencia de estas fallas y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.

d) Ante contingencias como las acontecidas se utilicen alternativas técnicas disponibles, como el despacho de energía desde Bolivia.

e) Se obligue a la transportista a la apertura de oficinas comerciales y de atención al público.

f) Se intime a TRANSNOA a presentar un informe detallado y actualizado de infraestructura disponible en Salta, Jujuy y Tucumán, así como de las inversiones previstas en la Ley 27.725.

g) Que se informen las multas impuestas a la transportadora por calidad de servicio y producto técnico, así como cualquier otra sanción aplicada por la autoridad de aplicación en el periodo 2019-2025.

Además, estas prestaciones deben ser brindadas con los niveles de calidad exigibles, con protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

La legitimación invocada se sustenta por partida doble, en razones de interés público, vinculadas a la necesidad de resguardar y proteger las potestades propias que hacen a la función de control y regulación del organismo respecto de los servicios públicos, y en orden a tutelar a los usuarios provinciales, a quienes les asiste el derecho de contar con un adecuado servicio con los niveles de calidad que exige la normativa, y que son, en definitiva, quienes deben pagar las tarifas que sostienen el servicio.

TRANSNOA no cuenta con oficinas ni vías idóneas para que los afectados puedan hacer sus reclamos, no respeta el derecho constitucional de información adecuada y veraz en cabeza de los usuarios respecto de múltiples incidencias que provoca; no desmaleza trazas; no cuenta con vehículos ni personal en proximidades de las zonas con servicio ya deprimido; ni mantiene con debida diligencia las instalaciones cedidas por vía de la concesión que la involucra. Durante la totalidad de los años que abarca este vínculo contractual nunca se le impuso sanción alguna.

También se pone en evidencia la necesidad de que el ENRE cuente con dependencia y personal en el NOA, como también de que los usuarios tengan un link de acceso para formular reclamaciones respecto de la deficiente prestación de las transportistas, lo que a la fecha no existe y sacrifica el derecho que tiene todo consumidor de un servicio público domiciliario para interponer denuncias administrativas.