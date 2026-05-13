Rescataron al conductor de un camión que cayó al vacío en el puente de Río Seco Un vecino de Concepción resultó herido tras perder el control de su vehículo y caer desde la estructura del puente. Bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron de manera conjunta para rescatarlo de entre los hierros.

Un grave accidente de tránsito conmovió la mañana en el sur de la provincia. A las 8.20, un camión Ford 4000 que circulaba por la Ruta Nacional 38 protagonizó un impactante vuelco a la altura del puente del Río Seco, cayendo hacia el lecho del río.

El vehículo, conducido por Rodrigo Sánchez, un joven domiciliado en el Barrio Sarmiento de Concepción, se desplazaba en sentido sur-norte cuando, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control, salió de su carril y se precipitó al vacío por el lateral este del puente.

Tras el alerta, una dotación de la Dirección General de Bomberos de la Policía (Subunidad Concepción), a cargo del Oficial Auxiliar Edgar Torres, se desplazó al lugar con equipos de rescate pesado. Al llegar, constataron que Sánchez se encontraba atrapado en la cabina. Mediante técnicas de extracción y el uso de herramientas hidráulicas (pinzas de corte y halligan), los efectivos lograron liberar al conductor.

Sánchez fue estabilizado y trasladado de urgencia por una unidad de emergencias hacia el Hospital Regional de Concepción con politraumatismos. Simultáneamente, el personal especializado realizó el corte de los suministros eléctricos del camión para evitar una explosión, debido a la alta temperatura del motor y el derrame de combustible en la zona.

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En el operativo también colaboraron efectivos de las comisarías de Arcadia y Río Seco, además de una dotación de Bomberos Voluntarios de Concepción.

Fuente La Gaceta