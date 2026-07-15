Fortalecen la prevención de la quema de cañaverales y asistirá a pequeños productores El Gobierno intensifica las acciones para prevenir la quema de cañaverales y avanza en un esquema de acompañamiento para los pequeños productores que aún realizan cosechas semimecanizadas. La medida busca proteger el ambiente, reducir riesgos y favorecer la transición hacia la mecanización de la actividad.

La Provincia mantiene un trabajo articulado entre la Secretaría de Producción, Defensa Civil y la Subsecretaría de Medio Ambiente para prevenir incendios en cañaverales durante la presente zafra. Además, impulsa medidas de asistencia destinadas a los productores con menos de 50 hectáreas que todavía dependen de sistemas de cosecha semimecanizados.

En ese marco, el secretario de Producción, Eduardo Castro, explicó que las acciones tienen como objetivo disminuir progresivamente la quema de caña y preservar el ambiente: “Conjuntamente con Defensa Civil y la Subsecretaría de Medio Ambiente estamos trabajando en la prevención de la quema de la caña para poder dar una respuesta a toda la situación vinculada con el medio ambiente. En la provincia, hasta este momento, no tuvimos que lamentar ningún tipo de quema de cañaverales ni tampoco de grandes superficies. Además, no se produjeron siniestros ni accidentes, que es lo que realmente nos preocupa como Gobierno de la Provincia”.

Castro también remarcó que el Gobierno no avala la quema de caña, aunque trabaja para brindar alternativas a los pequeños productores que aún enfrentan dificultades para mecanizar sus cosechas.

“Como Gobierno no avalamos la quema de caña, pero a esos pequeños productores hay que darles una solución para que puedan levantar su producción, en un año muy complicado por el tema de las lluvias. Tratamos de acercarnos a ellos, asesorarlos y acompañarlos. Nuestra meta es que hasta el año 2030 esos productores ya no realicen cosechas semimecanizadas, sino mecanizadas, lo que beneficiará a toda la actividad sucroalcoholera de la provincia”.

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El funcionario precisó que la asistencia está orientada a los productores con menor escala productiva. En ese sentido, indicó: “Un pequeño productor es aquel que tiene menos de 50 hectáreas. En estos momentos hay 10.630 productores registrados en esa condición. Muchos ya iniciaron parte de sus hectáreas con cosecha mecanizada porque el terreno lo permite, pero otros se quedaron en el tiempo y no pudieron evolucionar. A ellos les estamos tratando de dar una ayuda”.

Asimismo, aclaró que la Provincia no implementará protocolos que habiliten la quema de caña y ratificó la decisión de acompañar al sector productivo. “El Gobierno de la Provincia no va a oficializar ningún protocolo para permitir la quema de caña. A partir de la nueva ley no la vamos a avalar, pero sí vamos a ayudar a los productores para que puedan levantar su cosecha”, expresó.

En relación con el rol de la industria, Castro explicó que los ingenios acompañan este proceso de transición. “Los ingenios son un poco reticentes a recibir caña quemada, pero también están inmersos en esta problemática y comprenden la situación de los pequeños productores. Ese acompañamiento es importante hasta que podamos erradicar totalmente la cosecha semimecanizada con quema”, afirmó.

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El secretario también recordó que, ante cualquier foco de incendio, la comunidad debe comunicarse de inmediato con Defensa Civil. “El número es el 103. Defensa Civil ya está en alerta y trabajamos para que cada año se queme menos cantidad de caña en la provincia”, indicó.

Finalmente, Castro destacó que las políticas impulsadas responden a una directiva del gobernador Osvaldo Jaldo. “El gobernador siempre nos pone como prioridad evitar la quema de caña por el cuidado del medio ambiente y la prevención de accidentes. Al mismo tiempo, nos pide que ayudemos a los pequeños productores, y para eso la Secretaría de Producción, junto con el Ministerio de Economía y Producción, trabaja todos los días”, concluyó.