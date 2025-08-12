Tucumán disfrutará de una jornada cálida con 26° de máxima El buen tiempo continúa en la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes el cielo permanecerá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 26°, en el marco de una semana marcada por jornadas templadas.

Los registros de esta mañana indican una humedad del 57 %, presión atmosférica de 965.2 hPa, viento del norte a 12 km/h y visibilidad óptima de 10 km.

El Observador Meteorológico Cristofer Brito recomendó aprovechar estos días: “Disfruten del clima porque desde el jueves regresarán las lluvias, acompañadas de un descenso en la temperatura, aunque no será una ola polar”.

De acuerdo al pronóstico, el miércoles se mantendrán las condiciones agradables, pero el cambio de tiempo llegará con el avance de un frente húmedo que traerá precipitaciones y valores térmicos más bajos hacia el fin de la semana.