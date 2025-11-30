Tucumán: domingo con chaparrones, alta humedad y una máxima de 33 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 30 de noviembre, la temperatura rondará entre 20 y 33.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este domingo 30 de noviembre se presentará inestable en Tucumán, con una temperatura que oscilará entre los 20 y 33 grados.

Durante la mañana, el pronóstico indica chaparrones y una temperatura cercana a los 24 grados. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que los vientos del norte soplarán entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad alcanzará el 90 por ciento y la visibilidad será regular.

Hacia la tarde, el SMN prevé tormentas aisladas. Los vientos del sector norte se mantendrán con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y la temperatura trepará hasta los 33 grados.

Durante la noche, el clima se mantendrá inestable, con una temperatura estimada de 26 grados. Los vientos continuarán desde el norte con intensidad similar y la probabilidad de lluvia aumentará, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento.