Rige un alerta amarillo por tormentas en Tucumán este lunes El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para gran parte de Tucumán, vigente durante la mañana y la tarde de este lunes 1 de diciembre.

Según el organismo, los fenómenos previstos incluyen precipitaciones intensas en cortos lapsos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las zonas alcanzadas por el aviso abarcan Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Aunque el nivel de alerta se mantiene en amarillo para ambas franjas del día, el SMN advierte que las condiciones podrían generar anegamientos temporarios, descargas eléctricas y ráfagas aisladas, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución.

Condiciones actuales en Tucumán

Pronóstico para los próximos días

Pronóstico oficial del lunes 1 de diciembre de 2025, actualizado a las 06:16

Lunes

Mín: 21°C

Máx: 26°C

Martes

Mín: 19°C

Máx: 23°C

Miércoles

Mín: 20°C

Máx: 32°C

Jueves

Mín: 21°C

Máx: 34°C

Viernes

Mín: 20°C

Máx: 34°C

El SMN prevé una mejora paulatina de las condiciones hacia mediados de semana, con un marcado ascenso de las temperaturas a partir del miércoles.