Tucumán es sede de la 31° Asamblea Federal de Acción Católica Tucumán recibirá, los días 15, 16 y 17 de agosto, a más de 4.000 peregrinos de todo el país para participar de la 31° Asamblea Federal de Acción Católica, un evento que reúne a representantes de 42 diócesis y que por tercera vez se desarrolla en la provincia.

La presidenta del Consejo Arquidiocesano de Acción Católica de Tucumán, María Carolina Estrada, destacó que el encuentro es “un momento donde toda la Acción Católica del país se reúne como familia para definir el trabajo de los próximos tres años y renovar las autoridades nacionales”.

Agenda destacada

Viernes 15: actos centrales a las 16:30 en la Casa Histórica de la Independencia; misa concelebrada por 16 obispos a las 18:30 frente a la Catedral, con la presencia estimada de 7.000 a 8.000 personas; bajada de la Virgen de la Merced en Plaza Independencia y misa inaugural a las 19.

Sábado 16: misiones de jóvenes y adultos en distintos puntos de San Miguel de Tucumán y un acto popular abierto a la comunidad a las 22.

Domingo 17: cierre en el Palacio de los Deportes a las 9.

El lema de esta edición es “Peregrinos de esperanza, alegres en la misión”, enmarcado en el Jubileo de la Esperanza.

Más información puede encontrarse en www.accioncatolica.org.ar y en las redes sociales oficiales de la institución.