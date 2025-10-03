Personal policial decomisó más de 5 kilos de marihuana “creepy” La Policía de Tucumán afectó a 500 efectivos y 150 móviles.

En la tarde de este jueves la Policía allanó más de 30 inmuebles donde secuestró marihuana y cocaína; las medidas se ejecutaron en la capital, Yerba Buena, San Pablo y Lules.

El comisario general Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, brindó detalles de las medidas y de su resultado, en el ámbito de trabajo articulado con la Dirección General de Investigaciones y el Departamento de Inteligencia Criminal en el contexto de una causa por abuso con arma de fuego.

“Todo esto fue autorizado por la Fiscalía en lo Criminal a los fines de ingresar a los inmuebles; afectamos aproximadamente 500 efectivos y 150 móviles, además de motoristas”, dijo Beltrán, respecto de la concentración realizada en la zona del Parque 9 de Julio previo a los allanamientos.

De esta manera, pasadas las 16:00 comenzó el amplio despliegue que incluyó el apoyo aéreo de un helicóptero.

Una vez finalizadas las medidas, el jefe de la URN detalló su resultado, “hoy se llevaron a cabo una treintena de medidas de allanamiento a raíz de una causa por abuso de arma de fuego que se viene trabajando desde hace 10 días; en este caso se trabajó con la fiscalía de instrucción en lo Criminal a cargo del doctor Mariano Fernández y se produjeron diversos allanamientos donde se procedió al secuestro de municiones de distintos calibres, armas de fuego y 5 kilogramos de marihuana conocida como creepy y 80 bochitas de cocaína”, cerró Beltrán.

