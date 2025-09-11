Día del Maestro: un retrato de la docencia en Argentina En el marco del Día del Maestro, la organización Argentinos por la Educación difundió un informe que traza un panorama sobre quiénes son y cómo trabajan los educadores en el país.

El relevamiento revela que el 94 % de los maestros argentinos son mujeres, lo que confirma la marcada feminización de la docencia en el nivel primario.

Otro de los datos destacados es que el 30,5 % de los docentes de primaria dicta clases en más de una escuela, lo que refleja la necesidad de multiplicar cargos para completar un ingreso mensual.

Además, el 14,4 % de los maestros sostiene otra actividad laboral, en paralelo a la docencia, como estrategia para reforzar sus ingresos.

Un reconocimiento en un contexto desafiante

La fecha conmemora la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “Padre del aula”. Sin embargo, más allá del homenaje, los números difundidos exponen la realidad de miles de educadores que, además de formar a las nuevas generaciones, deben afrontar condiciones laborales complejas.

La investigación pone en agenda la importancia de repensar las políticas públicas destinadas al sistema educativo, en un escenario donde los maestros cumplen un rol fundamental en la cohesión social y el futuro del país.