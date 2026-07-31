Tucumán honra a la Pachamama con ceremonias en toda la provincia Comunidades y localidades de la provincia preparan una agenda de ceremonias y festejos para mantener viva una de las tradiciones más importantes del norte argentino.

El Jardín de la República es una tierra profundamente ligada a sus tradiciones. En cada rincón de Tucumán perduran las huellas de los pueblos originarios que habitaron estas tierras y cuyo legado continúa vivo en las costumbres, los rituales y el estrecho vínculo con la naturaleza. Cada 1° de agosto, ese patrimonio cultural se manifiesta con especial intensidad en la celebración de la Pachamama, una ceremonia ancestral que invita a agradecer, honrar y renovar el compromiso con la Madre Tierra.

Uno de los escenarios más emblemáticos para vivir esta festividad es Amaicha del Valle, donde la música, las coplas, las danzas tradicionales y los rituales ancestrales convierten a la localidad en el corazón de la celebración. Como cada año, las actividades centrales comenzarán este viernes 31 de julio, a las 21, con la tradicional Velada de la Olla, una ceremonia de vigilia que reúne a vecinos y visitantes que llegan especialmente al destino vallisto para recibir el Día de la Madre Tierra. Durante esa noche se realiza el encendido del fuego ceremonial y la sahumada del pueblo, un ritual de purificación y buenos augurios. El sábado 1° de agosto, en tanto, tendrá lugar el acto de veneración a la Pachamama en la plaza principal de la comuna.

La tradición también se vivirá en Colalao del Valle, donde la bodega Luna de Cuarzo, integrante de la Ruta del Vino de Altura de Tucumán, propone una experiencia que combina cultura, naturaleza y enoturismo. La jornada incluirá ceremonias de ofrenda, limpiezas energéticas, participación en la poda del viñedo, un almuerzo criollo y música en vivo. La actividad se desarrollará este sábado en la bodega, ubicada sobre el kilómetro 4305 de la Ruta Nacional 40. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa al teléfono 3814094600.

Por su parte, El Mollar celebrará la Pachamama este sábado desde las 10 en el predio del Museo Arqueológico a Cielo Abierto Los Menhires, un espacio de profundo valor histórico y cultural que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a esta tradición ancestral.

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La Comunidad India Quilmes también abrirá sus puertas a quienes recorran la Ciudad Sagrada y deseen participar de la ceremonia, que se desarrollará este sábado entre las 8 y las 12.30. En Tafí del Valle, en tanto, la jornada comenzará a las 6 con una ceremonia en el cerro Ampucqatao, conocido popularmente como El Pelao. Además, los visitantes podrán participar de una caminata ancestral, con inscripción previa al teléfono 3813567890.

En los últimos años, la conmemoración de la Madre Tierra ha trascendido los Valles Calchaquíes y se ha extendido a distintos puntos de la provincia. El Cadillal organizará este sábado, desde las 9, un encuentro de danzas y una ceremonia de ofrenda en el predio comunal. San Javier, por su parte, rendirá homenaje a la Pachamama desde las 14.30 en la Plaza Manos Unidas, mientras que Yerba Buena volverá a celebrar su tradicional encuentro gastronómico “Cocinando para la Pachamama”, a partir de las 11 en la Casa de la Cultura. El domingo, finalmente, Alpachiri, en el sur tucumano, convocará a un acto de agradecimiento a la Madre Tierra desde las 15 en la Plaza San Martín, completando un fin de semana en el que la espiritualidad, la identidad y las tradiciones ancestrales serán protagonistas en toda la provincia.