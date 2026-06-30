Tucumán pidió a Nación un reparto federal del gas para proteger al sector productivo

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, solicitó hoy mediante nota a la titular de la Secretaría de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti que “la implementación de cualquier medida vinculada al abastecimiento energético contemple criterios de equidad federal y no profundice las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país” y hace hincapié a la firme preocupación del Gobierno provincial respecto a las restricciones en el suministro de gas natural”, aseguró el ministro tucumano.

Para Abad “las restricciones en el suministro de gas natural que afectan a las industrias del Norte Argentino” es “una decisión que compromete la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales”.

“Teniendo en cuenta el contexto climático actual, en el que no se han registrado temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, resulta nuevamente el Norte el principal damnificado”, indicó Abad

Según explicó Abad, “esta situación obliga a numerosas empresas a afrontar costos extraordinarios, llegando incluso a pagar por gas importado valores cercanos a los 27 dólares por millón de BTU, mientras en otras regiones del país ese mismo insumo ronda los 3 dólares”.

El funcionario del gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo: “La información de la empresa Naturgy que nos fuera puesta a disposición indica que Tucumán se encuentra con restricción del 70% a la industria, mañana se pasa a Rampa 0, que no es corte inmediato, sino que en un par de días estaremos en 0 gas, tiempo para evitar que se afecten equipos. La defensa de la industria tucumana, del empleo y del desarrollo productivo regional constituye una prioridad indeclinable para este Gobierno”, finalizó.