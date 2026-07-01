Vuelven las precipitaciones a Tucumán: anuncian una jornada inestable y con muy poco margen térmico La capital provincial espera un miércoles marcadamente frío, con una máxima que no superará los 12°C. Según el organismo oficial, el cielo se irá nublando y llegarán las lloviznas a partir de la tarde.

El mes de julio arranca con un marcado descenso de la temperatura y el regreso de la inestabilidad a la ciudad de San Miguel de Tucumán. El pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de julio anticipa una jornada plenamente invernal, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que apenas logrará trepar hasta los 12°C.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presentará con una alta concentración de humedad, promediando el 88%, y vientos de 4 km/h en el balance general. Sin embargo, el dato central de la jornada será el desmejoramiento de las condiciones con el correr de las horas.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

El reporte del SMN detalla que en las primeras horas de este miércoles no se contemplan precipitaciones. En el inicio del día, la humedad se posicionará en el 88% y se percibirán vientos muy leves de 4 km/h provenientes del sector oeste.

En tanto, para la media mañana, el escenario continuará estable y sin lluvias a la vista. La humedad registrará un leve descenso hasta el 86%, mientras que el viento rotará hacia el suroeste y aumentará ligeramente su velocidad a 9 km/h.

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El pronóstico para la tarde y la noche: llegan las lluvias

El cambio de tiempo se hará sentir a partir de la segunda mitad del día. Hacia la tarde, el organismo nacional anuncia la llegada de lloviznas (con una acumulación estimada de 2 mm) y vientos que soplarán desde el sur a una velocidad de 13 km/h, incrementando la sensación de frío en la capital.

Finalmente, para el cierre de la jornada, la noche tucumana mantendrá esta tendencia inestable. Se prevén lluvias leves (3 mm) y vientos de 11 km/h provenientes del suroeste, por lo que será indispensable tener a mano el paraguas y un buen abrigo si se planea salir de casa.