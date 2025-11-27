Tucumán presentará su Temporada de Verano 2026 Será en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el próximo 4 de diciembre.

El próximo jueves 4 de diciembre, Tucumán realizará el lanzamiento oficial de su Temporada de Verano 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un encuentro especialmente dirigido a medios nacionales, operadores turísticos, instituciones del sector y referentes de la actividad.

La presentación tendrá lugar a las 10.30, en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ubicada en 25 de Mayo 457, y contará con la participación de las autoridades del Ente Tucumán Turismo (ETT).

La jornada iniciará con una exhibición de la oferta turística tucumana y seguirá con una presentación a cargo de la vicepresidenta del ETT, Inés Frías Silva, quien expondrá las experiencias de la provincia para este verano. Entre las propuestas destacan el turismo aventura aprovechando sus paisajes naturales, las vivencias culturales y auténticas que propone el turismo rural y los inconfundibles sabores tucumanos.

El encuentro contará con una muestra gastronómica que incluirá a dos clásicos de la identidad provincial: las empanadas tucumanas, reconocidas como las más ricas del país y el sánguche de milanesa, ícono popular de Tucumán y una marca gastronómica que trasciende fronteras y cada vez cautiva más paladares.

Asimismo, estará presente la Ruta del Vino en Altura de la provincia con representantes de las bodegas del Valle Calchaquí, quienes ofrecerán degustaciones y acercarán al público porteño los aromas, sabores y la identidad vitivinícola de un terroir especial, rodeado de enormes valles esmeraldas y saberes ancestrales.

En el encuentro no faltarán la música y la danza tradicionales tucumanas para hacer viajar al público hasta el corazón del Norte Argentino.

Tucumán reafirma su condición de destino integral que tiene todo y que busca consolidarse como uno de los puntos más atractivos del norte argentino para el verano, posicionando su variada oferta turística, su riqueza cultural y su potencial gastronómico ante públicos nacionales y mercados estratégicos.

