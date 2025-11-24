Fin de semana XXL: casi 1.7 millones de turistas viajaron por el país Con un movimiento total de $355.789 millones, el feriado por el Día de la Soberanía dejó un impacto económico 34% mayor al del año pasado.

El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance muy positivo para el turismo argentino. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), 1.694.000 turistas se desplazaron por el país, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. La combinación de clima templado, una agenda de eventos muy activa y los cuatro días consecutivos potenciaron el movimiento.

El gasto total ascendió a $355.789 millones, un 34% más en términos reales que el año pasado. La estadía media fue de 2,3 noches, un 15% superior al fin de semana del año pasado, que había tenido solo tres días.

El panorama nacional

Los destinos que más viajeros recibieron fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, además de Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses. En el sur se destacaron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

El movimiento aéreo también tuvo números récord: Aerolíneas Argentinas y Flybondi operaron al 97% de ocupación, con Bariloche, Ushuaia, Iguazú y Mendoza entre las rutas más demandadas.

MIRA TAMBIÉN Black Friday 2025: cuándo empieza en Argentina y qué descuentos habrá

El fin de semana estuvo además marcado por el Black Friday en Paraguay, que saturó el cruce Posadas–Encarnación, y por el feriado del “Día de la Conciencia Negra” en Brasil, que incrementó la llegada de turistas a Misiones.

Balance del año

Entre enero y noviembre, los siete fines de semana largos ya movilizaron casi 12 millones de turistas y generaron $2,72 billones (equivalentes a US$1.944 millones). El impacto se sintió especialmente en las economías regionales y en miles de pymes del sector.

Un informe de UADE estimó que una familia necesita $1.156.988 para una escapada promedio, equivalente al 74% del salario medio. Los costos varían ampliamente según el destino: desde Gualeguaychú ($535.735) hasta Cariló ($2.019.121).

MIRA TAMBIÉN Racing eliminó a River tras un vibrante 3-2 en los octavos del Clausura