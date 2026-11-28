Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes tormentas El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes durante este sábado en gran parte de la provincia. El pronóstico anticipa un fin de semana inestable, con temperaturas que podrían alcanzar los 32°C.

El calor y la inestabilidad marcarán el ritmo del tiempo en Tucumán durante este fin de semana. Aunque la jornada comenzó con cielo despejado, el panorama cambiará con el correr de las horas y las lluvias podrían llegar durante la noche. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia.

Las primeras horas del sábado transcurrieron con una temperatura de 17,7°C, una humedad del 96% y viento del sector norte a 8 kilómetros por hora. La visibilidad, en tanto, se ubicó en 2,5 kilómetros.

Para el mediodía se espera que el termómetro alcance los 24°C. Sin embargo, el ascenso continuará durante la tarde, cuando se registraría una máxima de 27°C.

Alerta amarilla: qué zonas de Tucumán podrían verse afectadas

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De acuerdo con el reporte del SMN, las tormentas más importantes llegarían durante la noche. El organismo advirtió que el área podría ser afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

La advertencia alcanza a Burruyacu, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También incluye las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

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Fuente La Gaceta