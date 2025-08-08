Tucumán se prepara para un fin de semana con sol y mejores temperaturas El jueves sorprendió a los tucumanos con un repentino cambio de tiempo: la mañana amaneció fría y con lloviznas que se mantuvieron a lo largo de toda la jornada. “¡De locos!”, fue la expresión más repetida entre los seguidores del meteorólogo Cristofer Brito, quien rápidamente explicó el fenómeno.

Sin embargo, la situación comenzó a mejorar hacia la noche, con un leve ascenso de temperatura y el cese de las precipitaciones. Según adelantó Brito, esta tendencia positiva continuará durante el viernes y se extenderá durante todo el fin de semana.

“A pesar de las lloviznas de este jueves, durante la tarde del viernes el tiempo mejorará, con nubosidad en disminución que dará paso a un fin de semana mayormente despejado”, señaló el especialista.

Las mañanas seguirán siendo frescas, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 5 y 7 grados, y máximas que rondarán los 17 a 20 grados. Además, no se esperan lluvias para la primera mitad de la próxima semana, y se anticipa un leve ascenso térmico.