Tucumán: suspenden las clases solo en los Valles y zonas de alta montaña

Para este viernes, de acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se espera otra jornada con frío en Tucumán con una temperatura mínima estimada en la capital de 5° y una máxima de 9°.

Mientras que para Tafí de Valle se anticipan nuevamente nevadas y lluvias para la madrugada del viernes. EL registro mínimo sería de -3° y la máxima de 4°.