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Tucumán: suspenden las clases solo en los Valles y zonas de alta montaña

Desde el Ministerio de Educación informaron que la medida responde a las bajas temperaturas. En el resto de la provincia habrá clases con normalidad.

Por Redacción - El Ocho

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En el marco de las bajas temperaturas que se registran en la provincia de Tucumán, desde el Ministerio de Educación informaron que este viernes se suspenden las clases en las escuelas de los valles calchaquíes y de alta montaña. Aclararon que en el resto de las escuelas d ela provincia la actividad se desarrollará de manera normal.

Para este viernes, de acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se espera otra jornada con frío en Tucumán con una temperatura mínima estimada en la capital de 5° y una máxima de 9°.

Mientras que para Tafí de Valle se anticipan nuevamente nevadas y lluvias para la madrugada del viernes. EL registro mínimo sería de -3° y la máxima de 4°.

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