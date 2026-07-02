Jaldo dio inicio a una obra clave para ampliar el servicio de agua potable Con una inversión que supera los $144.000 millones, el proyecto apunta a garantizar el acceso al agua potable para más de 245.000 habitantes de Tucumán.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el lanzamiento de una de las obras de infraestructura hídrica más importantes para Tucumán, que optimizará el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana y fortalecerá el servicio para más de 245.000 vecinos.

Junto al vicegobernador Miguel Acevedo, el Primer Mandatario provincial presentó el inicio de la obra del Nuevo Acueducto de Vipos, un proyecto estratégico que beneficiará a las comunas de Tapia, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela.

La inversión asciende a $144.007.002.135,75 y correspondió a la Licitación Pública AR-L1346-P00001. La ejecución tiene un plazo estimado de 42 meses y quedó a cargo de la Unión Transitoria integrada por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

El proyecto contempla una nueva captación sobre el río Vipos, una planta potabilizadora y 50 kilómetros de acueducto troncal. La obra permite planificar una mejora integral del sistema de distribución de agua potable para acompañar el crecimiento demográfico y garantizar un servicio más eficiente en el área metropolitana.

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Al destacar el inicio de los trabajos, Jaldo sostuvo que la puesta en marcha de la obra respondió a una demanda histórica de la provincia. “Hoy es un día muy importante para todos los tucumanos porque dejamos oficialmente inaugurado el comienzo de una obra anhelada y necesaria para el norte de la provincia, como es garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad. Pasaron varios gobiernos nacionales y provinciales sin que pudiera concretarse. En dos años y siete meses de gestión logramos destrabar este proyecto y hoy ya vemos a las empresas trabajando en el territorio”, sostuvo.

El Gobernador explicó que el nuevo acueducto representó una inversión cercana a los 150 millones de dólares y destacó el impacto que tendrá sobre el sistema de abastecimiento.

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“Después de 50 años podemos construir un acueducto paralelo al que hoy está funcionando. Con esta obra vamos a triplicar el abastecimiento de agua potable para Tapia, Vipos, Tafí Viejo y el norte de San Miguel de Tucumán. Es una de las obras hídricas y de saneamiento más importantes que impulsó el Gobierno nacional y se ejecutará en Tucumán”, añadió.

Asimismo, remarcó que la ejecución del proyecto generará empleo y formará parte de un plan más amplio de infraestructura para la provincia: “Esta obra traerá aparejada la generación de fuentes de trabajo. En un contexto económico complejo, Tucumán no baja los brazos y continúa planificando obras de infraestructura que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los tucumanos, vivan donde vivan”.

Jaldo también resaltó el trabajo conjunto que permitió hacer realidad el emprendimiento y agradeció el acompañamiento de los distintos organismos involucrados: “El BID financia mayoritariamente esta obra, la Nación aporta una parte y la Provincia también realiza su contribución. Es un esfuerzo compartido entre un organismo internacional, el Gobierno nacional y el Gobierno de Tucumán. Después de muchos años, ese sueño hoy comenzó a convertirse en una realidad para todos los tucumanos”.

A su turno, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, remarcó: “En Tucumán nos debíamos una obra así. El Gobernador le está devolviendo a la provincia las cosas que durante muchos años no habíamos tenido. Gracias a la relación entre Provincia y Nación, la suma de lo privado, hoy 50 años después estamos recuperando proyectos. Jaldo ha decidido elegir este camino y no se equivocó. Estamos encarando esta obra gracias a su decisión política”.

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La jefa municipal, además, remarcó como médica que “en la salud, el agua potable es el factor principal para evitar que enfermen las personas, sobre todo losmás vulnerables, los niños y adultos mayores. Estamos pensando en la gente, en más de 250.000 personas que se podrán duplicar”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, destacó el carácter histórico de la obra y la ubicó entre los proyectos de infraestructura hídrica más trascendentes de las últimas décadas.

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“El primer acueducto de Tucumán se construyó en 1929, el segundo en 1945 y el tercero en 1976. Durante los últimos 50 años no se realizaron nuevos acueductos. Hoy, 2 de julio de 2026, comienza una obra histórica gracias a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, quien tomó las decisiones administrativas y políticas necesarias para hacerla realidad”.

Caponio también valoró la política provincial en materia de recursos hídricos y el trabajo articulado que permitió concretar el proyecto.

“Existe una política de Estado para garantizar la provisión de agua potable. No solo impulsamos este nuevo acueducto, sino también la recuperación de los sistemas existentes y nuevas perforaciones. Pensamos en resolver los problemas actuales y en garantizar agua y calidad de vida para las próximas generaciones”.

Además, agradeció el aporte realizado por particulares para posibilitar la ejecución de la obra. “Quiero agradecer públicamente a la familia Ruiz por la donación de los terrenos y la constitución de la servidumbre de paso que permitió concretar este proyecto. Ese gesto de compromiso hizo posible que este acueducto se transformara en una realidad para todos los tucumanos”.

Estuvieron presentes en el acto: las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia; el director nacional de Agua Potable, Vicente Heredia; los titulares de la empresa ejecutora, Alejandro Cartellone; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; el secretario de Producción, Eduardo Castro.

Participaron también los intendentes Antonio Moreno (Trancas), Graciela Gutiérrez (Alderetes), Gimena Mansilla (Aguilares), Alejandra Rodriguez (Tafí Viejo) Francisco Serra (Monteros) y Francisco Caliva (Tafí del Valle); los legisladores Tulio Caponio, Roberto Moreno, Roque Argañaraz, Carlos Gallia, Maia Martínez, Nancy Bulacio y Alejandro Figueroa; el comisionado comunal de Tapia, Pedro Acosta; Luis Corbalán, secretario general del Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (SITPOS)