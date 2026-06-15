Tucumán tendrá una jornada gris, fría y sin lluvias El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana con baja visibilidad y temperaturas frescas. La mínima será de 9°C y la máxima llegará a los 16°C, sin lluvias previstas.

El inicio de la semana estará marcado por el frío y la humedad en Tucumán. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 15 de junio se presentará con presencia de neblina durante las primeras horas del día y un cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche.

Los tucumanos deberán prepararse para una mañana con baja visibilidad, con una temperatura mínima estimada en 9°C. La máxima alcanzará los 16°C, en una jornada con características propias del invierno tucumano.

Durante la madrugada se espera la presencia de niebla, con temperaturas cercanas a los 9 grados y vientos leves del sector sudoeste. En las primeras horas de la mañana continuará la neblina, con registros alrededor de los 10°C y vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo con 16°C y los vientos cambiarán al sector sur.

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Por la noche persistirá la nubosidad, con una temperatura cercana a los 11°C y vientos leves del sudoeste, manteniendo las condiciones frescas en toda la provincia.

De acuerdo con el SMN, las probabilidades de lluvias serán prácticamente nulas durante toda la jornada. La posibilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0% y el 10% durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que para la noche se prevé un 0%.

Así, el comienzo de la semana en Tucumán estará acompañado por bajas temperaturas y humedad, aunque sin fenómenos meteorológicos de importancia ni lluvias previstas.