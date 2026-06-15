Una rápida intervención médica le salvo la vida a una mujer de 62 años El equipo del Hospital de Aguilares detectó un infarto agudo de miocardio y aplicó el tratamiento indicado en tiempo oportuno. Luego, la paciente fue derivada a la Unidad Coronaria del Hospital Centro de Salud.

La activación inmediata del protocolo de emergencias permitió que una paciente de 62 años con infarto agudo de miocardio recibiera tratamiento trombolítico en tiempo oportuno en el Hospital de Aguilares, garantizando una rápida respuesta médica y su posterior derivación a un centro de mayor complejidad. La intervención refleja la eficacia del sistema sanitario provincial y el trabajo articulado que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo junto al ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz.

Durante la madrugada de este sábado 14 de junio, una paciente de sexo femenino de 62 años de edad, afiliada a PAMI, ingresó al Hospital de Aguilares alrededor de las 3:30 horas refiriendo dolor de pecho opresivo e intenso, de aproximadamente dos horas de evolución. Entre sus antecedentes médicos presentaba diabetes, hipertensión arterial y un accidente cerebrovascular isquémico ocurrido hace cuatro años.

Ante la sospecha clínica de un evento coronario agudo, el médico de guardia mayor, doctor Fernando Oneglio, realizó un electrocardiograma y se comunicó con el cardiólogo de guardia del Programa de Emergencias Cardiovasculares en Red, doctor Edward Woosheyin, quien confirmó el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) de cara anterior y activó el protocolo correspondiente para iniciar tratamiento trombolítico.

A las 4:00 horas se llevó a cabo la administración de tenecteplasa mediante bolo endovenoso, bajo la coordinación y supervisión del especialista. Tras la trombólisis, la paciente presentó una evolución favorable con mejoría clínica y disminución de la intensidad del dolor torácico.

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Posteriormente, el cardiólogo coordinador activó el traslado en ambulancia asistida y articuló su recepción en el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán. La paciente ingresó al servicio de Unidad Coronaria a las 7:30 horas, donde continuó con las medidas de estabilización, monitoreo e internación especializada.

Desde el sistema de salud se destacó la importancia del Programa de Emergencias Cardiovasculares en Red, a cargo del doctor Eduardo Llempen, que mediante la articulación entre hospitales, el acompañamiento permanente de especialistas y el uso de herramientas tecnológicas permite brindar atención oportuna a pacientes con patologías tiempo-dependientes, reduciendo riesgos y mejorando los resultados clínicos, gracias al permanente apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz.

El equipo de guardia del Hospital de Aguilares que participó en la atención de la paciente estuvo integrado por el doctor Fernando Oneglio y los licenciados en enfermería Lorena Alfaro, Pablo Priotti, María Medrano, Exequiel Carrizo y Fernando Almaraz.