Último día del año con calor y amenaza de lluvia: se espera una máxima de 33°C y tormentas aisladas El pronóstico para este miércoles 31 de diciembre anticipa una jornada calurosa y húmeda para despedir el 2025. Si bien la temperatura ascenderá considerablemente, las condiciones desmejorarán por la tarde y la inestabilidad se mantendría durante la noche de Año Nuevo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este miércoles 31 de diciembre de 2025 en San Miguel de Tucumán, previendo un cierre de año marcado por las altas temperaturas y la inestabilidad atmosférica.

La jornada comenzará con un ambiente pesado, registrándose una humedad del 81 por ciento. Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado con una temperatura que rondará los 25°C. En estas primeras horas, los vientos soplarán muy leves desde el sector sudoeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora, y la probabilidad de precipitaciones será baja, ubicándose en el 10 por ciento.

Hacia la tarde, el termómetro marcará el punto más alto del día, alcanzando una máxima de 33 grados. Sin embargo, el calentamiento diurno vendrá acompañado de un cambio en las condiciones del tiempo: el organismo oficial pronostica el desarrollo de tormentas aisladas. El viento rotará al sector sudeste, incrementando levemente su intensidad a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para la noche de Año Nuevo, momento clave para las celebraciones, la temperatura se mantendrá elevada, en el orden de los 28 grados. La atención estará puesta en el cielo, ya que la probabilidad de lluvias oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos rotarán nuevamente, esta vez desde el noroeste, manteniéndose en el rango de 7 a 12 kilómetros por hora.