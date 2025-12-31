La Justicia procesó a dos “viudas negras” Las acusadas, identificadas como Laura Díaz y Georgina Pereira, fueron procesadas por sustraer más de 26.000 dólares y 7 millones de pesos en apenas 48 horas. A pesar de contar con frondosos antecedentes y otras causas abiertas, una jueza les otorgó la libertad condicionada al pago de una fianza de 10 millones de pesos.

Una investigación de la División Robos y Hurtos de la Policía de Tucumán logró desbaratar el accionar de dos mujeres acusadas de protagonizar una seguidilla delictiva bajo la modalidad de “viudas negras”. Según las actuaciones judiciales, las imputadas habrían perpetrado dos ataques de gran magnitud en un lapso de apenas dos días, logrando un botín que supera los 26.000 dólares y los 7 millones de pesos, además de diversos objetos tecnológicos de valor.

El primer hecho bajo investigación ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre. Dos hombres oriundos de la ciudad de Tafí Viejo concurrieron a un local bailable donde conocieron a las jóvenes. Tras compartir la noche, las víctimas invitaron a las mujeres a una vivienda ubicada en la Ciudad del Limón. Al despertar al día siguiente, los damnificados descubrieron que habían sido sedados y que las sospechosas se habían marchado con 6.600 dólares, más de 2 millones de pesos, teléfonos celulares y tarjetas bancarias.

Sin detener su actividad, el domingo 21 las acusadas habrían vuelto a atacar. En esta oportunidad, la víctima fue un hombre a quien interceptaron en un boliche de la zona de José Colombres al 400, en la capital tucumana. Bajo el mismo “modus operandi”, el encuentro continuó en un departamento de calle Santiago al 1.000, donde consumieron bebidas alcohólicas. Tras perder el conocimiento, el propietario de la vivienda constató horas más tarde el faltante de 21.000 dólares.

La pesquisa fue encabezada por los comisarios Jorge Llanos, Gabriel Heredia y Miguel Carabajal. A través de las descripciones físicas y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a Díaz (28) y Pereira (26) como las principales sospechosas, ambas ya conocidas en el ámbito policial por hechos similares. Durante cuatro allanamientos realizados en distintos puntos de San Miguel de Tucumán, los efectivos secuestraron sustancias químicas que habrían sido utilizadas para dormir a las víctimas y prendas de vestir que coinciden con las denuncias.

En la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Francisco Galíndez, por instrucciones del fiscal Carlos Saltor, imputó a ambas mujeres por el delito de robo agravado cometido en poblado y en banda. Si bien el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva hasta finales de febrero debido a la reiteración de delitos, la jueza interviniente rechazó el pedido de encarcelamiento. En su lugar, dispuso medidas de conducta y una caución real de 10 millones de pesos para que las procesadas recuperen su libertad.

Esta modalidad delictiva genera una creciente preocupación en las autoridades locales. El uso de psicofármacos para anular la voluntad de las víctimas no solo facilita el robo de pertenencias, sino que representa un riesgo letal. Según registros nacionales, en los últimos dos años se contabilizaron al menos diez muertes vinculadas a sobredosis administradas por “viudas negras”, como el reciente caso de “La Cachorra” en Buenos Aires. Desde la Policía de Tucumán advirtieron que existe una cifra negra de casos no denunciados por vergüenza o temor a conflictos familiares.

El comisario Jorge Llanos recomendó a la población extremar los cuidados en encuentros casuales. El jefe policial sugirió no trasladar a personas desconocidas a los domicilios particulares y, en caso de concretar un encuentro, hacerlo siempre en lugares públicos o establecimientos donde se deba registrar la identidad. Asimismo, recordó la importancia de verificar antecedentes o datos personales a través de redes sociales antes de generar un vínculo de confianza.

El fenómeno de las “viudas negras” ha trascendido la crónica policial para instalarse en la cultura popular. Recientemente, producciones como la serie argentina “Viudas negras, putas y chorras” o el thriller de Netflix basado en el caso real de la viuda negra de Patraix, han explorado este entramado de manipulación y seducción. Sin embargo, los investigadores locales insisten en que, más allá de la ficción, se trata de una organización criminal que utiliza el engaño como arma para concretar golpes millonarios en la provincia.