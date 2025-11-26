Jaldo viaja a Buenos Aires en busca de más recursos para Tucumán El Primer Mandatario mantendrá reuniones con sus pares de la región y no descarta algún encuentro con funcionarios del gobierno de Javier Milei. Celebró la apertura al diálogo que impulsó el ministro del Interior, Diego Santilli.

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que mañana jueves viajará a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de las rondas de reuniones que el gobierno nacional está manteniendo con los diferentes gobernadores del país.

“Ese diálogo que abrió el gobierno creo que es muy importante en estos momentos que vive la Argentina que vivimos cada uno cada uno de los que estamos en el interior en los diferentes distritos y provincias”, indicó el titular del PE y indicó que además de las reuniones entre gobernadores no descarto con algún funcionario nacional.

Particularmente Jaldo vio con beneplácito que el gobierno nacional haya recuperado el diálogo con los mandatarios provinciales, en este caso del noroeste argentino.

“Fíjense lo que estamos haciendo cuando hay un gobierno que realmente tiene un buen diálogo, que deja de lado las diferencias personales, políticas, para conversar con el gobierno nacional, para trabajar junto con sus colegas gobernadores, buscar las mejores alternativas para Tucumán, Salta, la región, y es de la manera de crecer, no hay otra, nadie se salva solo ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo, por eso tenemos que entender de una vez por todas que hay que reflotar el diálogo que se había perdido”.

A su vez el gobernador tucumano destacó el hecho de que el ministro del Interior, Diego Santilli “esté recorriendo las provincias y conversando con los gobernadores, esto es muy positivo para esta Argentina que le está costando mucho esfuerzo salir adelante, así que la verdad que vamos a hacer todo lo posible, primero nosotros para que Tucumán crezca, y segundo, juntos los gobernadores para ayudar al gobierno nacional porque todos vivimos en esta querida patria argentina”, apuntaló.

MIRA TAMBIÉN Lanzaron el plan de modernización del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo

En ese sentido el gobernador si bien dejó en claro que las provincias tienen sus particularidades hay cuestiones en común y ejemplificó con el uso de la ruta nacional 9 que atraviesa diferentes regiones del país.

Necesidades particulares

“Tenemos ruta por donde transitan todos los que vivimos en el norte argentino, que son rutas nacionales que nosotros veríamos con agrado que el gobierno nacional tome una decisión, como la ruta 9, por ejemplo, que llega hasta Salta, Jujuy” y en ese sentido opinó que el gobierno nacional “la tienen que licitar a través de peaje o a través de administración, tienen que empezar a mantenerla y hay lugares que deben mejorarla”.

Además Jaldo se refirió una vez más al tema recursos. Tenemos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no se lo están distribuyendo, y ese problema lo tenemos todas las provincias” e hizo hincapié además en el tributo a los combustibles. “Es un impuesto provincial que hoy lo está reteniendo la Nación, es un problema común a todas las provincias, es decir, yo lo que creo que es el momento que trabajemos todos juntos, para ayudar a nivel nacional, pero para exigir y conseguir lo que la región necesita, y puntualmente cada provincia en particular”, cerró.