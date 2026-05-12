Un auto terminó incrustado en un árbol y generó cortes en la circulación Un vehículo impactó violentamente contra un árbol en calle Bolívar al 1000. El conductor fue trasladado con politraumatismos y hay media calzada cortada.

Un violento siniestro vial se registró este mediodía en la intersección de Bolívar y Rioja, en la capital tucumana, donde un automóvil terminó incrustado contra un árbol tras perder el control.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:40 y tuvo como protagonista a una camioneta tipo rural, identificada como una Fiat Palio Weekend, que por causas que aún no fueron esclarecidas, impactó de lleno contra un árbol ubicado sobre la vereda, llegando incluso a arrancarlo de cuajo debido a la fuerza del choque.

Producto del impacto, el tránsito en la zona se vio completamente interrumpido en un primer momento, mientras que actualmente permanece habilitada solo media calzada, con reducción en la circulación. Desde las autoridades solicitan evitar transitar por el sector hasta que se retire el vehículo y se normalice la situación.

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En el interior del rodado se pudo observar la activación del airbag, lo que evidencia la violencia del impacto. El conductor fue asistido en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladado a un centro de salud con diagnóstico de politraumatismos.