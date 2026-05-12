El Municipio y empresarios del transporte avanzan en acuerdos para mejorar el servicio En la continuidad de la mesa de diálogo con el sector, los secretarios de Gobierno y de Movilidad Urbana destacaron las inversiones realizadas y el aporte económico al sistema, mientras AETAT valoró la mesa de trabajo con el fin de garantizar la continuidad de las prestaciones.

Autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) mantuvieron este martes una nueva audiencia en el marco de la mesa de diálogo impulsada por la intendente Rossana Chahla para analizar la situación del sector y buscar alternativas que permitan garantizar la continuidad y mejorar la calidad del servicio de transporte público de pasajeros en la capital.

La reunión se llevó a cabo en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle y fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo. Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la estructura de costos, la eficiencia del sistema y la racionalización de recorridos.

Giuliano destacó que el espacio de diálogo con los empresarios no es reciente, sino que se viene desarrollando desde fines del año pasado, tras la firma de un acta acuerdo con el sector. “Esta mesa de diálogo no es nueva, sino que comenzó hace ya meses y forma parte de la manera de gobernar de nuestra intendenta Rossana Chahla, quien entiende que el diálogo es fundamental para resolver los problemas públicos y avanzar en cualquier agenda”, afirmó.

La funcionaria remarcó que el trabajo conjunto ya permitió concretar avances importantes, como la pavimentación de calles por donde circulan los colectivos, la instalación de nuevas paradas y la implementación de la tarjeta SUBE en San Miguel de Tucumán. “Esta mesa de diálogo ya arrojó muchos resultados positivos. Incluso el Plan Integral de Movilidad Urbana es parte de ese proceso y de las sugerencias que fuimos recibiendo”, sostuvo.

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En ese sentido, señaló que el Municipio busca fortalecer el sistema de transporte y hacerlo más eficiente mediante una racionalización de recorridos. “Nosotros cuidamos mucho el transporte público de pasajeros y queremos que funcione mejor. Para eso necesitamos un esfuerzo compartido de todos”, expresó.