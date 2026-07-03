Un conductor perdió el control y volcó su camioneta en Avenida Colón y Mate de Luna El conductor perdió el control, impactó contra la platabanda y el vehículo quedó invertido sobre la calzada. Afortunadamente, resultó ileso y solo hubo daños materiales. El hecho se suma a otro siniestro similar ocurrido ayer en avenida Roca.

Una camioneta de color rojo terminó completamente volcada en la zona de Avenida Colón y Mate de Luna, en medio de una jornada marcada por el pavimento mojado.

Según los datos aportados por El Matutino, el conductor perdió el control de la camioneta e impactó violentamente contra la platabanda. Producto de la magnitud del choque, el rodado terminó volcando.

Pese a lo dramático de la escena, el conductor del vehículo logró salir completamente ileso. Los equipos médicos se hicieron presentes en el lugar para revisarlo y confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Antecedente preocupante en avenida Roca

Este impactante incidente vial se suma a otro hecho de características muy similares ocurrido durante la jornada de ayer. Un siniestro vial se produjo sobre la calzada de la avenida Roca al 200, en las inmediaciones de la Plazoleta Dorrego.