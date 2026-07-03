Viernes muy frío en Tucumán: la máxima apenas rozará los 9 grados Tras la inestabilidad de la jornada previa, el pronóstico anticipa un día gélido en la capital provincial, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 5 grados.

El frío extremo continúa marcando el pulso en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Para este viernes 3 de julio, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada verdaderamente invernal, aunque con una buena noticia para quienes deben salir de casa y transitar por la vía pública: a diferencia del clima lluvioso de los días anteriores, hoy no se esperan precipitaciones.

De acuerdo con los datos oficiales brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la amplitud térmica volverá a ser muy escasa. La temperatura arrancará desde los 5°C de mínima y apenas logrará trepar hasta un tope de 9°C de máxima. A nivel general, la jornada estará acompañada por un alto índice de humedad, promediando el 88%, y vientos promedios de 6 km/h.

Condiciones estables durante la mañana

El reporte del organismo meteorológico detalla que durante las primeras horas de este viernes no se anticipan lluvias. El frío se hará sentir con fuerza desde temprano, acompañado de una humedad del 88% y vientos muy leves de apenas 6 km/h provenientes del sector este.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán sumamente estables. Para la media mañana tampoco se registrarán lluvias a la vista, la humedad continuará firme en el 88% y la única variación será un pequeño incremento en la intensidad de los vientos, que soplarán a 10 km/h también desde el este.

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El pronóstico para la tarde y la noche

Durante la segunda mitad del día, el panorama general no presentará grandes sobresaltos. Según anticipa el SMN para San Miguel de Tucumán, en el transcurso de la tarde no se pronostican precipitaciones y se esperan vientos que alcanzarán los 12 km/h, manteniendo su dirección este.

Finalmente, para el cierre de la jornada, la tendencia de estabilidad se sostiene. Para la noche de este viernes no se contemplan lluvias y el viento disminuirá nuevamente su marcha, soplando a 9 km/h desde el este, coronando así un cierre de semana marcadamente frío pero seco.