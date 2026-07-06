Un corte de luz afecta a varios sectores de la Capital Una falla en la línea de alta tensión de la Estación Transformadora Avellaneda dejó sin energía a parte de Barrio Norte, Barrio Sur, Villa 9 de Julio y la zona del Parque 9 de Julio. La empresa distribuidora ya realiza maniobras para normalizar la situación.

En la mañana de este lunes, un corte de suministro eléctrico afectó a miles de usuarios en distintos puntos neurálgicos de San Miguel de Tucumán. Según informó EDET a través de un comunicado oficial emitido a las 10:30 horas, el inconveniente se originó a raíz de una falla en el sistema de transporte de energía.

Puntualmente, la línea de alta tensión que alimenta a la Estación Transformadora Avellaneda quedó fuera de servicio a las 10:19 de la mañana. Esta salida abrupta del sistema dejó sin luz a los vecinos de Barrio Norte, Barrio Sur, Villa 9 de Julio y las inmediaciones del Parque 9 de Julio.

Ante este panorama, desde la empresa distribuidora detallaron que el personal técnico ya se encuentra interviniendo. Actualmente, están realizando diversas maniobras desde el sistema de distribución para lograr absorber la demanda eléctrica de las zonas sin luz, como medida paliativa hasta que se logre reparar y restablecer por completo la línea de transporte afectada.