Descubren más de 26 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un auto en Tucumán: hay dos detenidos Efectivos de Gendarmería Nacional desbarataron el traslado de la droga durante un control en la Ruta Nacional N° 9. El olfato del perro antinarcóticos "Yan" fue clave para marcar el estupefaciente escondido en los zócalos del vehículo.

Un importante golpe al narcotráfico tuvo lugar en la provincia, luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran un cargamento de más de 26 kilos de cocaína que viajaba oculto en el doble fondo de un automóvil. Como resultado del operativo, dos personas quedaron detenidas y la Justicia Federal ordenó el allanamiento de dos inmuebles vinculados a la causa.

El procedimiento se llevó a cabo durante un control de prevención y seguridad vial desplegado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.359. Allí, los uniformados pertenecientes al “Escuadrón 55 Tucumán” interceptaron la marcha de un vehículo para realizar la inspección correspondiente.

De cubiertas de contrabando al hallazgo de drogas

En un primer momento de la requisa, los gendarmes detectaron en el interior del rodado ocho cubiertas de origen extranjero que eran transportadas sin el aval aduanero legal. Ante este hallazgo inicial, el personal de la fuerza federal decidió profundizar la inspección del automóvil bajo sospechas de un ilícito mayor.

Para llevar a cabo un control más exhaustivo, solicitaron la asistencia del equipo cinotécnico. Fue en ese momento cuando el perro detector de narcóticos de la fuerza, bautizado como “Yan”, inspeccionó el vehículo y reaccionó al olfatear el sector de los zócalos, marcando inequívocamente la presencia de sustancias ilícitas.

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Al desarmar las autopartes señaladas por el can, los efectivos confirmaron la existencia de un doble fondo acondicionado especialmente para el transporte de estupefacientes, logrando extraer múltiples paquetes que arrojaron un peso total superior a los 26 kilogramos de cocaína.

Detenciones y allanamientos simultáneos

Inmediatamente, la situación fue notificada al Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán, que dispuso el decomiso de la droga, el secuestro del vehículo y la detención inmediata de los dos ocupantes involucrados en el traslado.

A raíz de la información recolectada en el operativo de la ruta, el magistrado interviniente ordenó el rápido registro de dos inmuebles. Estas tareas de campo complementarias fueron ejecutadas de manera coordinada por integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos, la Unidad de Reconocimiento y el Destacamento Móvil 5.