Un hombre quedó al borde de la muerte luego de un tiroteo La balacera se desató en la madrugada de este lunes en la zona sur de San Miguel de Tucumán, cuando una pareja fue atacada a tiros por un exnovio. El actual compañero de la mujer repelió el ataque y baleó en el abdomen al hermano del agresor.

La zona sur de San Miguel de Tucumán fue escenario de un violento y sangriento episodio durante la madrugada de este lunes. Un feroz enfrentamiento armado generado por un conflicto interpersonal provocó una profunda conmoción entre los vecinos y dejó como saldo a un hombre gravemente herido que pelea por su vida, mientras que el presunto autor del disparo permanece en calidad de prófugo de la Justicia.

Emboscada y balacera en las vías

El dramático hecho se registró alrededor de las 00:10 en las inmediaciones de la avenida Jujuy al 2100, justo en la intersección con el pasaje Martí y la zona de las vías del ferrocarril. Según la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores del Ministerio Público Fiscal, la violenta secuencia comenzó cuando una pareja regresaba tranquilamente a su domicilio. En ese instante, ambos fueron sorpresivamente interceptados por la expareja de la mujer, quien se encontraba aguardando en el lugar acompañado por su hermano, identificado oficialmente como Orlando Maximiliano Cabral, de 30 años.

De acuerdo con los primeros datos recabados en la escena del hecho, el exnovio desató la locura al comenzar a efectuar una serie de disparos con un arma de fuego contra la pareja. En medio de la extrema tensión y el pánico, el hombre que acompañaba a la mujer se retiró momentáneamente del lugar para resguardarse, pero a los pocos minutos regresó armado, lo que derivó en un salvaje intercambio de proyectiles en plena vía pública.

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Un herido crítico y un prófugo en la mira

Como consecuencia del brutal tiroteo cruzado, Cabral recibió un impacto de bala directo en la zona abdominal que le provocó lesiones de suma gravedad. Ante la desesperación del momento, la víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia la guardia del hospital Padilla, donde los médicos confirmaron que permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

La compleja causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, quien rápidamente ordenó diversas medidas de rigor para esclarecer la mecánica exacta del enfrentamiento. Las tareas investigativas en el lugar, que incluyeron la toma de testimonios clave, el relevamiento de la escena y el análisis de las evidencias balísticas, fueron coordinadas en el terreno por el auxiliar de fiscal Lucas Maggio junto al personal especializado del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). En paralelo, las autoridades de seguridad desplegaron un fuerte operativo cerrojo para intentar dar con el principal sospechoso del intento de homicidio, quien logró escapar y se encuentra prófugo.

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Fuente Los Primeros