Un sujeto fue acusado de intentar matar a su pareja estrellando su camioneta contra una propiedad El imputado quedó detenido bajo la modalidad de prisión preventiva a pedido del Ministerio Fiscal, después de acelerar el vehículo en el que circulaba junto a su familia e impactar intencional y frontalmente contra un inmueble ubicado en la zona noroeste de la Capital.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Alejandro Daniel Andole en la audiencia multipropósito correspondiente al control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal. En la instrucción del caso trabaja el equipo de la Fiscalía integrado por Julieta Cano Saracho, Lucila Arrieta y Melisa Tré.

Como primer punto, fueron descriptas las circunstancias en las que se produjo la aprehensión del acusado. A continuación, la UFI interviniente describió las circunstancias del hecho calificado como homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa, en calidad de autor, requiriendo en contra del sujeto acusado la prisión preventiva por el término de dos meses ante la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación y para avanzar en las medidas de rigor.

“Estamos ante un hecho tremendamente grave, por los daños que podría hacer producido a su familia y también a terceros, el imputado se manejó por una zona céntrica a alta velocidad y que impactó contra la casa de un tercero, siendo llamativa la violencia con la que se desplegó su conducta. Ingresó media camioneta en una propiedad con lo cual podría haber efectuado más daños”, explicó el Auxiliar de Fiscal.

Finalmente, el juez interviniente resolvió hacer lugar al plazo requerido por parte de la acusación pública con respecto a la imposición de las medidas de coerción de máxima intensidad.

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El hecho

De acuerdo a la acusación, el sábado 28 de marzo, a las 17:30 horas, el acusado conducía una camioneta Toyota Hilux por avenida América de San Miguel de Tucumán, en compañía de su pareja y dos hijas menores de edad.

En esas circunstancias fue que, tras una discusión, la mujer solicitó auxilio a gritos al pasar frente a una garita policial, motivo por el cual el sujeto reaccionó de una manera violenta, sujetándola del cuello y de la ropa, manifestando que no gritara porque lo llevarían preso.

Acto seguido, con claras intenciones de quitarle la vida a la mujer, viró bruscamente por el pasaje Houssay, hacia el pasaje Aragón, y aceleró el vehículo a gran velocidad, impactando de forma intencional y frontal contra un inmueble.

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Inmediatamente después de la colisión, encontrándose aun dentro del vehículo, con el objetivo de terminar de concretar la muerte de su pareja, se abalanzó sobre la misma y comenzó a ahorcarla con ambas manos, no logrando su objetivo debido a la intervención activa de sus hijas que forcejearon para que soltara a la víctima, permitiendo que la misma lograra zafarse y salir del rodado.