Un hombre quedó detenido por enterrar vivos a cuatro cachorros El salvajismo con la que actuó este hombre terminó en una denuncia de vecinos y su detención.

Efectivos de Comisaría Concepción aprehendieron al dueño de los animales, tras la denuncia de vecinos. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en barrio Itilco, este lunes pasado el mediodía. Según lo informado por el comisario Cristian Dadin, la situación de un hombre que estaba enterrando vivos a cuatro perros recién nacidos, fue advertida desde el Centro de Monitoreo, tras el llamado de un vecino.

Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con un equipo de la Fundación Huellitas del Alma de Aguilares, quienes habían intervenido para rescatar a los animales.

En tanto, el causante fue trasladado hasta la dependencia policial y una vez comunicada la novedad a la Fiscalía en turno, desde esa oficina convalidaron las actuaciones y esta persona quedó afectada a la causa Maltrato Animal.

Fuente Comunicación Tucumán