Llamado abierto para la incorporación de Agentes de Seguridad Vial El Municipio capitalino invita a ciudadanos de entre 18 y 35 años a postularse para el puesto de Agente de Seguridad Vial. La fecha límite de inscripción es el 5 de diciembre. Cuáles son los requisitos excluyentes y cómo inscribirse.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán convoca a ciudadanos de entre 18 y 35 años de edad, con vocación de servicio e interés por trabajar en la vía pública, a postularse para el puesto de Agente de Seguridad Vial.

El llamado abierto se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante la Intendencia capitalina destinadas a fortalecer el ordenamiento, la prevención y el acompañamiento a la ciudadanía en el espacio público.

La fecha límite de postulación es el viernes 5 de diciembre.

Requisitos excluyentes

Formación: Estudiantes avanzados/as o graduados/as de Psicología, Educación Física, Abogacía u otras disciplinas vinculadas a seguridad vial, prevención, convivencia ciudadana o intervención comunitaria (acreditado mediante constancia o título).

Disponibilidad horaria: Turnos rotativos (mañana, tarde y noche).

Habilidades interpersonales: Diálogo, buen trato con los vecinos, resolución de conflictos, asistencia ciudadana y trabajo en equipo en el espacio público.

Competencias digitales: Uso de dispositivos móviles, paquete Office, Google Workspace y plataformas de registro operativo.

Aptitud física: Capacidad para tareas que requieren movilidad continua y presencia activa en vía pública.

Cómo postularse

Los interesados deben enviar el CV más una carta de presentación a la dirección de correo electrónico: dircapitalh@smt.gob.ar, hasta el viernes 5 de diciembre.

En el asunto del mail deben indicar “Agente de Seguridad Vial”.