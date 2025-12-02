La Municipalidad de San Miguel de Tucumán convoca a ciudadanos de entre 18 y 35 años de edad, con vocación de servicio e interés por trabajar en la vía pública, a postularse para el puesto de Agente de Seguridad Vial.
El llamado abierto se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante la Intendencia capitalina destinadas a fortalecer el ordenamiento, la prevención y el acompañamiento a la ciudadanía en el espacio público.
La fecha límite de postulación es el viernes 5 de diciembre.
Requisitos excluyentes
- Formación: Estudiantes avanzados/as o graduados/as de Psicología, Educación Física, Abogacía u otras disciplinas vinculadas a seguridad vial, prevención, convivencia ciudadana o intervención comunitaria (acreditado mediante constancia o título).
- Disponibilidad horaria: Turnos rotativos (mañana, tarde y noche).
- Habilidades interpersonales: Diálogo, buen trato con los vecinos, resolución de conflictos, asistencia ciudadana y trabajo en equipo en el espacio público.
- Competencias digitales: Uso de dispositivos móviles, paquete Office, Google Workspace y plataformas de registro operativo.
- Aptitud física: Capacidad para tareas que requieren movilidad continua y presencia activa en vía pública.
Cómo postularse
Los interesados deben enviar el CV más una carta de presentación a la dirección de correo electrónico: dircapitalh@smt.gob.ar, hasta el viernes 5 de diciembre.
En el asunto del mail deben indicar “Agente de Seguridad Vial”.