Un hombre quedó detenido por estar vinculado a una estafa millonaria Los resultados de las medidas fueron los secuestros mencionados que permitieron dar un gran avance en la causa que continúa su investigación hasta tanto se esclarezca el caso.

Luego de una investigación realizada por efectivos del Departamento Inteligencia Criminal, detuvieron a un hombre vinculado a la estafa de una firma dedicada a la venta de semirremolques de la provincia de Santa Fe: secuestraron dos semirremolques, una camioneta, cheques, dinero en efectivos, celular y documentación.

Se trata de una estafa de cientos de millones en la que el detenido y otra cómplice están afectados como los causantes de este delito. Todo inició a partir de la denuncia de la firma damnificada, reconocida a nivel nacional en el rubro del transporte pesado e industria metalúrgica, que indicó que en octubre de año pasado le vendieron al actual detenido dos semirremolques. Este hombre, realizó la operación con cheques firmados por su pareja con fondos de un banco tucumano. La operación se concretó por el valor de $130.000.000 acordando el pago en 20 cheques de los cuales, en el mes de noviembre comenzaron a tener problemas para cobrarlos.

En esta ocasión, el causante se comunicó nuevamente con la empresa damnificada, solucionando este problema; y gestionando nuevos negocios pero esta vez, involucraba a una empresa china, ubicada en la localidad de Fiambalá, Catamarca, a través de la cual realizó nuevas compras de semirremolques ascendiendo a la suma $12.000.000. Esta operación ya se concretaría en el presente año pero, los problemas surgieron nuevamente al no cumplir con lo pactado: no podían concretar el cobro de los cheques (rechazados por falta de fondos).

Luego intentó realizar un tercer negocio, que finalmente no pudo concretarse debido a las continuas faltas, ocasionando un perjuicio económico a esta firma, valuada en $200.000.000 aproximadamente.

Investigación

Este 25 de agosto la Justicia interviniente solicitó la investigación pertinente a esta Unidad Especial de la Policía para constatar los domicilios de los involucrados como así también en la provincia de Catamarca para constatar el domicilio de la empresa china mencionada por el acusado. En base a las pruebas recabadas, solicitaron medidas de allanamiento, secuestro y detención de esta pareja.

De manera simultánea, el órgano judicial competente otorgó los allanamientos tanto para esta empresa ubicada en la vecina provincia como también en Tucumán para detener a estas personas y proceder al secuestro de elementos ligados a esta causa.

Fuente Comunicación Tucumán