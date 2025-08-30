Osvaldo Jaldo llamó a la unidad del peronismo rumbo a las elecciones de octubre Reunió a dirigentes, legisladores y militantes en el predio de ATSA. Destacó obras en marcha, defendió la gestión y pidió a los tucumanos “más unidad que nunca” de cara a las elecciones.

El vicepresidente del Partido Justicialista (PJ), Osvaldo Jaldo, encabezó este sábado un acto político en el predio de ATSA, en El Cadillal, acompañado por referentes del PJ y del Frente Tucumán Primero.

El encuentro reunió a ex delegados comunales, ex legisladores y dirigentes de toda la provincia. Entre los asistentes estuvieron el senador y presidente del PJ, Juan Manzur; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; y candidatos del frente oficialista como Gladys Medina, Javier Noguera, Elia de Mansilla y el ministro del Interior, Darío Monteros. También participaron legisladores como Alejandra Cejas, Roberto Moreno, Carlos Francisco Gómez, Patricia Lizárraga, Maia Martínez, Roque Argañaraz, Nancy Bulacio, Leopoldo Rodríguez, Paula Galván, Tomás Cobos, Adriana Najar y Carlos Gallia, además del delegado comunal de El Cadillal, Dante Delgado.

Durante su discurso, Jaldo destacó los avances concretos de su gestión: “Hemos tenido una semana de anuncios de obras muy importantes, como el inicio de la pavimentación de la Ruta 344 en Monteros, la licitación del acueducto de Vico y el avance en los trabajos de El Bracho y Villa Quintero”.

También hizo hincapié en la importancia de la democracia y el voto popular. “Hoy nos reunimos con todos aquellos compañeros que acompañaron nuestra gestión, algunos sin un rol institucional, pero siempre militando en sus comunidades. El compromiso de todos es llevar la voz del gobierno a cada rincón de la provincia”, señaló.

Unidad como motor político

El candidato del Frente Tucumán Primero, que agrupa a más de una docena de partidos, pidió unidad como garantía de continuidad: “Lo único que le pedimos a los tucumanos es que estemos más unidos que nunca. Tucumán necesita de nosotros. La única fuerza que puede sostener la gestión de gobierno es el Partido Justicialista y el Frente Tucumán Primero”.

Además, subrayó que su proyecto se basa en hechos concretos y no en promesas: “Queremos que los tucumanos vean que esta gestión trae soluciones reales en seguridad, salud pública y obras de infraestructura que nunca antes se habían realizado”.

Rumbo a las elecciones del 26 de octubre

El acto también dejó definiciones claras de cara a los comicios. “No dudamos que el próximo 26 de octubre, gracias al trabajo de todos los dirigentes políticos y sociales, una vez más vamos a llevar el triunfo del peronismo en Tucumán”, expresó Gladys Medina.

En la misma línea, Elia de Mansilla remarcó “el compromiso de todos los presentes hacia las próximas elecciones” y destacó la relevancia de la unidad en “la construcción de un futuro sólido para el peronismo”.

Javier Noguera, por su parte, convocó a la militancia a redoblar esfuerzos: “Estamos en un momento decisivo para el país y para Tucumán. Debemos asumir el desafío con fortaleza y construir un triunfo contundente para el peronismo”.

En tanto, el ministro Darío Monteros subrayó la importancia del trabajo conjunto con las 23 comunas: “Algunos fueron comisionados en períodos anteriores y otros tuvieron buenos resultados electorales, pero la responsabilidad es de todos. También de nosotros, los dirigentes que militamos en el peronismo”.

Finalmente, Monteros advirtió sobre la situación económica nacional: “Debemos trabajar para que las políticas del gobierno central no afecten a Tucumán”.

Fuente La Gaceta