Un joven fue asesinado a balazos en el sur de la capital: hay dos detenidos Un joven de 24 años fue asesinado a balazos en San Miguel de Tucumán y, tras el ataque, la policía detuvo a dos sospechosos y secuestró el vehículo utilizado en el crimen.

Un violento hecho ocurrió en la tarde del viernes en San Miguel de Tucumán, donde un joven de 24 años perdió la vida tras ser baleado por sujetos que se desplazaban en un automóvil.

La víctima fue identificada como Hernán Facundo González, quien se encontraba alrededor de las 18 en la esquina de las calles Rondeau y Gorriti, cuando desde un vehículo rojo le efectuaron disparos. Uno de los proyectiles impactó en la zona de la axila derecha.

González fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció en las primeras horas de este sábado.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, con la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la División Homicidios. En el lugar del ataque se secuestró una vaina servida y se levantaron muestras de manchas pardo rojizas.

Horas más tarde, los investigadores lograron detener a dos sospechosos y secuestrar el vehículo en el que presuntamente se movilizaron los atacantes. El rodado fue sometido a pericias por parte de los expertos del ECIF, mientras que al cuerpo de la víctima se le practicó la autopsia, en la cual se extrajeron restos de proyectiles.