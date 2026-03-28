Un joven murió y una menor resultó herida durante una balacera en Banda de Río Salí Un adolescente de 14 años se entregó y afirmó ser el autor de los disparos. Tres familiares suyos fueron aprehendidos. La Fiscalía de Homicidios II y peritos del ECIF del Ministerio Fiscal investigan lo sucedido.

La Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, tomó intervención este viernes (27 de marzo) en un hecho de sangre ocurrido, alrededor de las 17:00 horas, en la intersección de las calles Saavedra y Perú, en la ciudad de Banda del Río Salí. Como consecuencia, perdió la vida un joven identificado como Juan Molina, de 19 años, y una niña, de 11, sufrió una herida de arma de fuego por una bala perdida. De acuerdo a lo trascendido, el episodio estaría vinculado a un conflicto de larga data entre dos familias de la zona: los Molina y los Coronel.

Según las averiguaciones preliminares, la víctima se encontraba en la vía pública junto a una joven cuando fue abordada por dos motocicletas. En uno de los rodados se desplazaba una mujer de 42 años, mientras que en el otro circulaban tres sujetos de 14, 17 y 22 años (los mayores serían hijos de ella y el menor un sobrino). En esas circunstancias, efectuaron múltiples disparos contra Molina, dos de los cuales impactaron en su abdomen. Otro proyectil ingresó a una vivienda cercana, hiriendo en uno de sus hombros a una menor que se encontraba en el patio del domicilio.

Molina fue trasladado de urgencia por sus familiares al hospital Eva Perón y posteriormente derivado al Centro de Salud, donde finalmente se produjo su fallecimiento. En tanto, la víctima menor fue asistida en el Hospital de Niños, encontrándose fuera de peligro.

Por disposición del fiscal Sale, se constituyeron en el lugar el auxiliar de fiscal Miguel Fernández, junto a las investigadoras Lucila Arrieta y Julieta Cano Saracho. Asimismo, ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que llevó adelante tareas periciales y de recolección de evidencias. En la escena se secuestraron cinco vainas servidas calibre 11.25.

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Personal policial que se encontraba en las inmediaciones acudió tras escuchar las detonaciones, logrando la aprehensión en el lugar de la mujer involucrada. Posteriormente –siempre según fuentes del caso– el adolescente de 14 años se presentó en la comisaría junto a su padre, manifestando haber sido el autor de los disparos, versión que coincide con la declaración de dos testigos presenciales. Más tarde, también fueron aprehendidos los otros dos sospechosos.