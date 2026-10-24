Un motociclista falleció luego de impactar contra un camión en la Ruta 38 La víctima fue identificada como Juan Antonio Rodríguez. El choque ocurrió a la altura de la distribuidora Iberá entre un camión Iveco y una moto de 125 cc.

Un trágico accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Nacional 38 se cobró la vida de un joven de 24 años durante la jornada del viernes en la ciudad de Famaillá. La víctima fue identificada por las autoridades policiales como Juan Antonio Rodríguez, quien tenía domicilio en el barrio Los Pinos.

El siniestro vial tuvo lugar en las inmediaciones de la distribuidora Iberá. Por causas que se encuentran bajo investigación pericial, la motocicleta Honda de 125 cilindradas en la que se desplazaba el joven colisionó fuertemente contra un camión Iveco.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor quedó aprisionado debajo de una de las ruedas del transporte de carga, perdiendo la vida de manera instantánea en el lugar del hecho antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Fuente Los Primeros