El elevado costo de los alquileres frenan la apertura del Mercado del Norte La reapertura completa del Mercado del Norte de San Miguel de Tucumán continúa demorada y los elevados precios de los alquileres aparecen como uno de los principales obstáculos.

La empresa concesionaria solicita cánones mensuales de entre $3 millones y $6 millones por los espacios comerciales, cifras que desalientan a los empresarios locales interesados en instalarse en el histórico edificio.

Según información difundida por FM La Tucumana 95.9, todavía falta ocupar entre el 20% y el 22% de los locales para avanzar con la apertura del nuevo paseo comercial, ubicado en la esquina de Mendoza y Maipú.

La inauguración estaba prevista inicialmente para fines de septiembre o principios de octubre, pero el proyecto sigue sin concretar la habilitación completa de sus instalaciones.

Ante la falta de interesados, la concesionaria recurrió a la Federación Económica de Tucumán (FET) para intentar atraer a empresarios de distintos rubros.

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La firma se contactó con el presidente de la entidad, Héctor Viñuales, para que actuara como intermediario con comerciantes tucumanos y ayudara a completar los espacios disponibles.

Sin embargo, las gestiones no tuvieron el resultado esperado. De acuerdo con lo informado por el periodista Franco Carletto en FM La Tucumana, los empresarios consultados rechazaron las condiciones económicas.

“Hizo el contacto con un grupo de empresarios de diferentes ramas del comercio y ninguno accedió porque dicen que los alquileres están por las nubes, que le quieren cobrar cualquier locura”, relató el cronista.

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Posteriormente, Viñuales precisó que los montos solicitados oscilan entre los $3 millones y $6 millones mensuales, valores que representan una inversión difícil de afrontar para numerosas pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El temor a los primeros meses del año

Además de los elevados alquileres, los comerciantes analizan el comportamiento de las ventas y las dificultades que podría presentar el inicio de 2027.

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Los meses de enero, febrero y marzo suelen representar un período complejo para distintos rubros comerciales, especialmente para aquellos que no están vinculados con la venta de útiles escolares y productos relacionados con el comienzo de clases.

En ese contexto, asumir un alquiler millonario y afrontar los gastos necesarios para poner en marcha un nuevo negocio implica un riesgo económico que varios empresarios prefieren evitar.

Un megabazar chino ocupará el espacio principal

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Mientras las marcas tucumanas muestran resistencia a instalarse por los costos, la nave principal del Mercado del Norte fue alquilada a un megabazar chino, que ocupará uno de los sectores de mayor superficie del inmueble.

En el ingreso del futuro comercio ya se colocó una caja destinada a recibir currículums de personas interesadas en conseguir trabajo.

Por otra parte, los locales exteriores que dan a las calles Mendoza y Maipú ya funcionan desde hace tiempo, mientras que el sector interno continúa a la espera de su habilitación completa.

Así, el histórico Mercado del Norte sigue sin concretar su transformación definitiva en un paseo comercial. La dificultad para completar la ocupación de los locales y los alquileres de hasta $6 millones mantienen en suspenso la apertura total de uno de los proyectos comerciales más esperados del centro tucumano.

Fuente Contexto