Un motociclista perdió la vida luego de impactar contra un auto Jorge Mauricio Machado, de 43 años, murió el martes alrededor de las 18;45 luego de protagonizar un choque entre su moto y un Toyota Etios en la esquina de las avenidas Siria y Bolivia, en San Miguel de Tucumán.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 18:45 de este martes. En este sentido, la víctima fue identificada por las autoridades como Jorge Mauricio Machado, de 43 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda GLH 150. Por razones que la Justicia y los peritos viales intentan esclarecer, el rodado menor colisionó contra un automóvil Toyota Etios que era conducido por una mujer. Asimismo, la severidad del impacto provocó el deceso inmediato de Machado en el mismo lugar de la colisión antes de que las unidades asistenciales pudieran intervenir. De esta manera, el tránsito en el cruce de ambas avenidas permaneció interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

La Comisaría jurisdiccional junto a personal del Gabinete Técnico de Criminalística de la Policía de Tucumán llevaron a cabo los relevamientos fotográficos, la medición de las huellas de frenado y las inspecciones sobre la calzada para determinar la velocidad y la trayectoria de ambos vehículos. En este sentido, los investigadores solicitaron los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones de avenida Siria y Bolivia con el objetivo de precisar si existió una falla técnica o un paso indebido.

Fuente Enterata Noticias