Un niño de 8 años fue asesinado y buscan a un adolescente Un adolescente de 15 años está siendo intensamente buscado tras el crimen de un niño de 8 años en una vivienda de la Capital tucumana.

Un dramático episodio conmociona a la provincia, donde un niño de 8 años fue asesinado este lunes en una vivienda ubicada en Paraguay 142. La Policía trabaja en el lugar y desplegó un amplio operativo para dar con el principal sospechoso: un adolescente de entre 15 y 16 años que se encuentra prófugo.

Según reconstruyó la fuerza de seguridad en base a los primeros testimonios, en la casa vivían tres hermanos junto a su tío. A pocas cuadras reside un joven de 15 o 16 años, amigo del mayor de los hermanos. Fue este adolescente quien, de acuerdo con la información preliminar, habría llegado al domicilio y protagonizado una fuerte discusión con su amigo.

En ese contexto de tensión, y en medio de lo que se presume fue un ataque de furia, el adolescente habría sacado un arma de fuego y disparado contra el hermano menor de su amigo, un niño de apenas ocho años, provocándole la muerte en el acto.

Tras el hecho, el sospechoso escapó y, según trascendió, se habría comunicado con una familiar en Buenos Aires para confesar que había “cometido un grave error” y que planeaba huir. Desde entonces, permanece prófugo.

La Policía realiza una búsqueda intensa en la zona y en distintos puntos de la provincia, mientras los investigadores esperan poder reconstruir con mayor precisión la secuencia completa del episodio.

