AETAT reclama controles estrictos y advierte por el avance de Uber Moto en Tucumán Jorge Berreta cuestionó la falta de regulación y pidió adoptar modelos de gestión como el de Córdoba para mejorar la recaudación y la frecuencia del servicio.

El vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, se pronunció este lunes en el matutino de Canal Ocho y expresó la postura del sector frente al avance de Uber Moto en San Miguel de Tucumán. Aseguró que las empresas del transporte público no están de acuerdo con esta modalidad y reclamó una reglamentación estricta que garantice responsabilidades claras para conductores y plataformas.

“El chofer y la empresa deben tributar; si ocurre un accidente, ¿qué pasa con los seguros?”, planteó, al remarcar que la ausencia de controles estatales “es un problema central”. En ese sentido, pidió que el Concejo Deliberante avance con normativas y que el Ejecutivo municipal acompañe con medidas de fiscalización.

Berreta también insistió en que el sistema local necesita reformas profundas y sugirió que se evalúe la metodología aplicada en Córdoba, donde los ingresos se calculan según los kilómetros efectivamente recorridos. “Esa forma de recaudación puede ser una solución para dar un paso adelante: permitiría renovar unidades y mejorar la frecuencia”, afirmó.

El dirigente señaló que los costos operativos tuvieron un incremento cercano al 40% y reveló que, con el esquema actual, el cálculo tarifario da como resultado un boleto sin subsidio de alrededor de $3.800.

A pesar del escenario complejo, destacó que el servicio “ha mejorado respecto de años anteriores”, aunque remarcó que aún queda trabajo por hacer para garantizar un sistema más eficiente y sustentable.