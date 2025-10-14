Un simulacro de toma de rehenes en la Facultad de Arquitectura mostró la capacitación de la Policía tucumana

Con un importante despliegue de los efectivos de las Fuerzas Especiales CERO y de otras unidades, la Policía de Tucumán realizó este martes un simulacro con toma de rehenes para capacitar al personal docente y no docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con la presencia del Jefe de Policía, Comisario General Joaquín Girvau.

“Agradecemos a la Facultad por haber convocado a nuestras unidades especiales para hacer este simulacro con toma de rehenes. Se trató de una situación de crisis que se resolvió mediante un negociador, y en la que se pudo mostrar que hay una Policía íntegramente capacitada junto a sus unidades especiales”, resaltó el Jefe de Policía, quien destacó que van a continuar las capacitaciones a nivel nacional e internacional que son impulsadas por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra.

Por su parte, el director de Fuerzas Especiales CERO, Comisario Inspector Mariano Domínguez, brindó detalles del simulacro. “Las autoridades de la Universidad nos convocaron a través de nuestro Comando Institucional para que se dicte una capacitación relacionada a situaciones de crisis. Por ello, desde esta Dirección se dispuso que personal de la División Negociación Policial elabore un programa y brinde una capacitación tanto al personal no docente como al docente. El simulacro mostró una situación de crisis, donde un alumno que había desaprobado en dos oportunidades una materia final de la carrera de Arquitectura, se ofuscó y responsabilizó a una profesora a cargo de la materia. Luego, apareció con un arma de fuego y la tomó cautiva en el aula magna de la facultad. En el simulacro, el profesor y el alumno fueron integrantes de las fuerzas especiales CERO que cuentan con la capacidad de afrontar estas situaciones”, explicó.

“La misión –continuó- fue desplegar todos los recursos con los que cuenta la Policía de Tucumán para estas situaciones, como el 911, Dirección Operaciones Motorizadas (DOM), División Patrulleros. Luego se desplazaron los efectivos de las Fuerzas Especiales, con equipos de negociadores, francotiradores y de asalto. La resolución concluyó cuando el negociador policial hizo desistir al alumno que tenía cautivo a la profesora”, puntualizó Domínguez y agregó que se trabajó de manera mancomunada con las autoridades tanto de la Facultad como de Seguridad de la Universidad para que se realice este ejercicio.

Además, Domínguez destacó el profesionalismo de la fuerza provincial. “La Policía de Tucumán se encuentra a la altura de cualquier circunstancia porque siempre está capacitando y formando a sus hombres, con el apoyo incondicional del Jefe y Subjefe de Policía, y del Ministerio de Seguridad”, sostuvo.

Por último, Fabián Dumit, Jefe de Seguridad del Centro Herrera, perteneciente a la Dirección de Protección Universitaria, agradeció la capacitación que brindó la Policía. “Este es una práctica y capacitación muy importante para nosotros. Hemos tenido situaciones en el Centro Herrera, ex Quinta Agronómica, y hay que estar preparados para afrontarlas, junto a los profesionales de la Policía”, señaló y recordó que esta actividad tuvo como objetivo fortalecer las políticas de seguridad institucional y cultura preventiva en la comunidad educativa.