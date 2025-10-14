Según el relevamiento oficial, la categoría con mayores incrementos fue “Recreación y cultura” (3,8%), seguida por “Transporte” (3,5%), impulsada principalmente por aumentos en actividades recreativas y servicios vinculados a la movilidad.
Acumulado y variación interanual
Con esta cifra, la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanza el 20,4%. Las categorías que más subieron en este período son:
-
Educación: 67,6%
-
Restaurantes y hoteles: 33,2%
En tanto, la variación interanual —comparando septiembre de 2025 con el mismo mes de 2024— es del 29,8%, con picos marcados en Educación (102,4%) y Restaurantes y hoteles (47,6%).
La DEP difunde mensualmente estos informes económicos a través de su sitio oficial