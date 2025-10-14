La inflación de septiembre en Tucumán fue del 2,1% La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP) informó que el índice de precios al consumidor en el aglomerado Gran Tucumán - Tafí Viejo registró en septiembre una suba del 2,1% respecto de agosto.

Según el relevamiento oficial, la categoría con mayores incrementos fue “Recreación y cultura” (3,8%), seguida por “Transporte” (3,5%), impulsada principalmente por aumentos en actividades recreativas y servicios vinculados a la movilidad.

Acumulado y variación interanual

Con esta cifra, la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanza el 20,4%. Las categorías que más subieron en este período son:

Educación : 67,6%

En tanto, la variación interanual —comparando septiembre de 2025 con el mismo mes de 2024— es del 29,8%, con picos marcados en Educación (102,4%) y Restaurantes y hoteles (47,6%).

La DEP difunde mensualmente estos informes económicos a través de su sitio oficial