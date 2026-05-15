Un sujeto contaba con un impedimento de salida del país e intentó cruzar la frontera El individuo está implicado en una demanda de cuota alimentaria para su hijo.

Este viernes, efectivos del Puesto Fronterizo Amaicha del Valle demoraron a una persona que contaba con una restricción judicial.

Mientras los uniformados realizaban inspecciones en la Ruta Provincial 307, interceptaron un auto en el que viajaban dos hombres y realizaron el control, tanto del vehículo como de los antecedentes de los ocupantes.

Fue así que detectaron, mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que sobre el acompañante pesaba una prohibición de salida del país y de la provincia evitando que el susodicho infringiera esa medida. Acto seguido, el personal policial dio curso a las tramitaciones legales correspondientes al hecho.

Fuente Comunicación Tucumán