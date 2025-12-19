Un sujeto fue detenido acusado de cometer dos asesinatos en el este de la provincia El primero de los hechos se registró en Delfín Gallo, donde el acusado ultimó a tiros a su ex pareja. Luego, el mismo sujeto se dirigió a Banda del Río Salí, donde asesinó a un hombre.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien supervisó personalmente las medidas investigativas correspondientes, junto a Ramón Soria, Luis Macedo y Giuliana Ricciuti, del equipo de la Fiscalía.

Para el abordaje integral de los hechos se dispuso la intervención de las áreas multidisciplinarias del Equipo Científico de investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, quienes llevaron a cabo las diferentes tareas periciales.

Las víctimas fueron identificadas como Juana del Carmen Bustos, de 39 años y Roque Francisco Lucero, de 41 años. En tanto, el acusado es José Osvaldo Rojas, de 50 años.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, cerca de las 13:30 de este viernes 19 de diciembre, Rojas, quien se desplazaba a bordo de un automóvil, interceptó a su ex pareja Bustos en la calle principal de delfín Gallo, ultimándola a tiros. A continuación, se dirigió hasta un domicilio ubicado en el barrio Aeropuerto de Banda del Río Salí, donde ultimó a Lucero. Luego de cometer el doble homicidio, el acusado se entregó en la Comisaría de Lastenia.

En las próximas horas, se llevarán a cabo las autopsias de rigor. Paralelamente, la Fiscalía solicitará la realización de la audiencia en la que formulará los cargos en contra de Rojas.