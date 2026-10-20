La rápida respuesta policial llegó de la mano del comisario principal Cristian Herrera y los subcomisarios Carlos Aragón y Gonzalo Vaca, quienes diagramaron un operativo cerrojo entre personal de la Comisaría Banda del Río Salí y vigías municipales, los servidores públicos realizaron un seguimiento del malviviente hasta lograr cercarlo.
El imputado, intentó escapar por el río pero al tratarse de una zona de espesa vegetación y un terreno dificultoso, lograron darle alcance y reducirlo; fue trasladado hacia la dependencia policial junto al motovehículo.
En el caso intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos que, interiorizada de los acontecimientos, convalidó la aprehensión del hombre de 29 años y ordenó peritar el motocarro para luego entregárselo a su propietario.
Fuente Comunicación Tucumán