Un sujeto fue detenido luego de robar un motocarro e intentar escapar por el Río Salí El delincuente había robado un motocarro en la Capital tucumana y luego huyó hacia Banda del Río Salí. Gracias al seguimiento que se pudo realizar a través de las cámaras de seguridad, lograron atraparlo cuando intentaba cruzar el río.

La rápida respuesta policial llegó de la mano del comisario principal Cristian Herrera y los subcomisarios Carlos Aragón y Gonzalo Vaca, quienes diagramaron un operativo cerrojo entre personal de la Comisaría Banda del Río Salí y vigías municipales, los servidores públicos realizaron un seguimiento del malviviente hasta lograr cercarlo.

El imputado, intentó escapar por el río pero al tratarse de una zona de espesa vegetación y un terreno dificultoso, lograron darle alcance y reducirlo; fue trasladado hacia la dependencia policial junto al motovehículo.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos que, interiorizada de los acontecimientos, convalidó la aprehensión del hombre de 29 años y ordenó peritar el motocarro para luego entregárselo a su propietario.

Fuente Comunicación Tucumán