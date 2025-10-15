Un sujeto quedó aprehendido por ser sospechoso de un homicidio en La Trinidad La víctima, de 27 años, fue apuñalado luego de una discusión. El hombre, de unos 31 años, quedó detenido por disposición de la Unidad de Homicidios de Concepción, que conduce Miguel Varela.

Un joven de 27 años fue asesinado de una puñalada este martes por la noche en la plaza principal de La Trinidad, departamento Chicligasta. Por el crimen fue detenido un hombre de 31 años, identificado como Iván Emiliano Gambaro, quien ya había cumplido una condena por homicidio.

El hecho ocurrió cerca de las 20.10, en la intersección de las avenidas La Fuente y San Martín. Allí, por causas que se investigan, se produjo una pelea entre dos hombres. Durante la discusión, Gustavo Toledo Maico recibió una herida en el tórax, a la altura del quinto espacio intercostal, provocada por un arma blanca.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San José de Medinas, pero falleció poco después a raíz de la gravedad de las lesiones.

Fuentes policiales señalaron que los primeros testimonios recogidos en el lugar apuntan a que el enfrentamiento podría haber estado motivado por un conflicto personal.

Tras una serie de allanamientos y tareas investigativas, personal de la Comisaría de La Trinidad, junto con efectivos de la Unidad Regional Sur (URS), logró aprehender a Gambaro, quien fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de la auxiliar fiscal Luciana Cecotti.

En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir del acusado y de la víctima, que serán analizadas por criminalística y laboratorio químico. La fiscalía ordenó además la realización de pericias médicas y la búsqueda del arma homicida.

